Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaynarca ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sakarya'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaynarca ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Kaymakamlığınca buzlanma ve don nedeniyle ilçede taşımalı eğitim verilen okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili dün gece öğrencilere gerekli duyuruyu yaptı.

Son duruma göre kent genelinde bugün Kaynarca dahil 6 ilçede, taşımalı eğitime tatil kararı verildi. Bu ilçelerin dışındaki tüm okullarda eğitim devam edilecek.

Dün de, Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verileceği kararlaştırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Kaynarca, Sakarya, Güncel
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