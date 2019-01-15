Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

Sakarya'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Akyazı ve Hendek ilçelerinde taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya, Güncel
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