Sakarya'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.
Sakarya
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, Akyazı
ve Hendek
ilçelerinde taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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