Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

9 dakika önce

Sakarya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi.

Sakarya'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Sakarya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Akyazı, Hendek, Taraklı ve Karapürçek ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği aktarıldı.

Dün yapılan açıklamada, Akyazı ve Hendek ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Akyazı, Sakarya, Güncel
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