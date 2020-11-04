Sakarya'da Ekim ayında toplam 138 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da Ekim ayında toplam 138 kişi tutuklandı

04.11.2020 16:50
Sakarya'da Ekim ayında toplam 138 kişi tutuklandı, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 569 şüpheliden 138'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 569 şüpheliden 138'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Ekim ayı raporunu açıkladı. Polis ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde huzurlu bir şehrin olması için kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ekim ayı içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 569 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan 104'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube ekiplerince yakalanan 34 şahıs da tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise hakkında yağma suçundan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Z.Ç. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs, hakkında yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C. isimli şahıs, hakkında yağma suçundan 4 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. isimli şahıs ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan toplam 34 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şok uygulamalar

Ekim ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 22 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet kuru sıkı tabanca ile çalıntı olduğu tespit edilen 7 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında ise 16 kişiye fuhuştan idari işlem yapılarak, fuhuş yapılan 4 ikamet mühürlendi. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında ise farklı uyruklarda 19 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde kayıp olarak aranan 17 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. - SAKARYA

Sakarya'da Ekim ayında toplam 138 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Sakarya, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Ekim ayında toplam 138 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi
Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir         
16:54
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor         
16:16
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler         
15:17
Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi         
15:01
Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi         
14:43
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 17:17:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da Ekim ayında toplam 138 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei