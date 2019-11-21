Sakarya'da ekmek ve simit fiyatlarında iyileştirme yapıldı

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESOB) Fiyat Tespit Komisyonu Başkanı Cemil Varlıca, esnafın mağdur olmaması için ekmek ve simit fiyatlarında iyileştirme yaptıklarını açıkladı.



Sakarya'da bulunan fırıncıların talepleri doğrultusunda ekmek ve simit fiyatlarında inceleme yapan ve alınan kararla Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Fiyat Tespit Komisyonu Başkanı Cemil Varlıca esnafın mağdur olmaması için iyileştirme yaptıklarını açıkladı. Başkan Varlıca yaptığı açıklamada, "Sakarya'mızda fırıncılar odamızın talepleri oldu ekmekle ilgili. Talep doğrultusunda kendilerine verdiğimiz fiyatlarımızı tefe tüfeye dengeleriyle beraber gramajına göre incelediğimiz giderlerine ve maliyetlerine karşı verdiğimiz Haziran ayında verdiğimiz ekmek fiyatlarının 3 aylık süresinde bir daha talepleri olmuştur. Buna istinaden yeni yasaya göre bu fiyatı görüş almak için Ticaret Bakanlığına verdiğimiz yazı bize tekrar dönerek uygun olmadığına yer verildi. 5 aylık süre zarfında yüzde 5 artış olduğunu Türkiye genelinde onlarında taleplerinin yüzde 9 olduğunu böyle bir beyanda bulundular. Bakanlık bu yazıya red cevabı vermiş. Bizde Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Fiyat Tespit Komisyonu olarak bu isteğin uygun olmadığını beyan ettik" dedi.



Fiyatlarımızda bir artış yok



Ekmek ve simit fiyatlarında artış olmadığını belirten Başkan Cemil Varlıca, "Simitle ilgili de talepleri oldu. Ekmeğin peşinden oldu bu talep. 100 gram olan simiti 5'de birini vatandaşın talep ettiler. Yani simiti 80 grama düşürelim dediler. Bu 80 gramlık simitin uygun olmadığını, biz sadece 10 gram gibi bir düşüş yapacağımızı açıkladık. Hem esnafımızın mağdur olmaması için hem de halkımıza uygun olacağı için talep ettik. Ticaret Bakanlığının görüşleri alınması kaydıyla biz bu fiyatları uygun bir şekle getirmeye çalıştık. Fiyatlarımızda bir artış yok. Fiyatlarımızın aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşündük. Sakarya genelinde simit ve ekmek fiyatlarında iyileştirme yaptık. Esnafında mağdur olmaması için iyileştirme yaptık. Fiyatlar son olarak bizim uygulamada olan 240 gram ekmek 1,5 TL, 480 gram ekmek 3 TL, 960 gram ekmek 6 TL'dir" diye konuştu. - SAKARYA