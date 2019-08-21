Son Dakika Haberleri: Sakarya'da elektrik çarpması sonucu geçici tarım işçisi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sakarya'da elektrik çarpması sonucu geçici tarım işçisi hayatını kaybetti

18 dakika önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde geçici tarım işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Suat Sezer elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya'da elektrik çarpması sonucu geçici tarım işçisi hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde geçici tarım işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Suat Sezer elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Ferizli ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.'ya ait evin bahçesine yerleşen geçici tarım işçileri ev sahibinin rızasıyla elektrik hattı çekti. Elektrik hattından gelen arızayı tamir etmek isteyen C.N. isimli şahıs hatta elektrik vermesi üzerine geçici işçi olarak çalışan ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Suat Sezer elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Öte yandan tamir esnasında elektrik veren C.N. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. - SAKARYA

Ferizli, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi
Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı! Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 21:41:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da elektrik çarpması sonucu geçici tarım işçisi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]