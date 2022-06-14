Elektronik atık toplayan öğrencilerden geri dönüşüme katkı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bozuk ve kullanılmayan elektronik atıkları toplayan lise öğrencileri, geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kocaali Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 750 kilogram elektronik atık topladı.

Yıl içerisinde toplanmaya devam edilecek atıklar, geri dönüşüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği firmaya teslim edilecek.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, gençlerin, sıfır atık, elektronik atık, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projelerinde her zaman destekçileri olduklarını anlattı.

Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Melih Turan da öğrencilere geri dönüşüm bilinci aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Yıl içerisinde 3 lisemize elektronik atık kutularını konumlandırarak öğrencilerimize çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Onlar da klavye, televizyon, ütü, bilgisayar kasaları vb. ürünleri okulumuza getirdi. Geri dönüşüme kazandırılmayı bekleyen elektronik atık 750 kilogram oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Kerem Bayrak ise doğaya radyasyon yayan elektronik atıkların toprağa karıştığında işlevini kaybettiğini dile getirdi.

Elektronik atıkların dünyaya ne kadar zararlı olduğunu ve insanlara nasıl bir etki yarattığını gezdikleri tesiste öğrendiklerini belirten Edanur Akçara da bunların sokak yerine atık kutularına atılmasını istedi.