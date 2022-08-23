17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu - Son Dakika
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17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu

23.08.2022 09:53
17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu

SAKARYA'da Emirhan Kızıldağ (17), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

SAKARYA'da Emirhan Kızıldağ (17), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ, göletin kenarında çay içtikten sonra serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınan iki arkadaştan Hasan Efe Z. kıyıya çıkmayı başarırken, Emirhan Kızıldağ ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinin yaptığı çalışmayla Emirhan Kızıldağ'ın cansız bedeni bulunup, sudan çıkardı. Kızıldağ'ın cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.


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Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıktı Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıktı Sakarya'da gölete giren genç boğuldu Sakarya'da gölete giren genç boğuldu
Kaynak: DHA

Hasan Efe, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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