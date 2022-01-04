Üye Girişi
Sakarya'da emniyet ekipleri 2021'de uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika

Sakarya'da emniyet ekipleri 2021'de uyuşturucuya geçit vermedi

04.01.2022 10:33
Sakarya'da emniyet ekipleri 2021'de uyuşturucuya geçit vermedi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl çok sayıda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda 134 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl çok sayıda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda 134 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği 615 operasyonel faaliyette 715 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 424'üne uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 277'sine ticaretini yapmak, 14 kişiye de yasa dışı kenevir ekimi suçlarından işlem yapıldı.

Operasyonlarda 66 kilo 911 gram skunk, 54 kilo 819 gram esrar, 27 kilo 698 gram bonzai, 9 kilo 409 gram metamfetamin, 81 bin 969 uyuşturucu hap, 8 bin 426 ectasy, 4 bin 249 Hint keneviri bitkisi, 704 gram eroin, 95 gram kokain ve 162 kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi.

Ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında ise 34 tabanca, 12 tüfek, 356 fişek ve 29 hassas terazi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 134'ü tutuklandı, 90'ı hakkında adli kontrol tedbiri alındı. Narkotik suçlar kapsamında aranması bulunan 107 şüpheli de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da emniyet ekipleri 2021'de uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika


ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı         
10:38
Şeker krizine yeni çözüm! ''Raf Garantili'' satılacak Şeker krizine yeni çözüm! ''Raf Garantili'' satılacak         
10:34
Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'a göre, güzel kalp fiziksel özellikten daha değerli Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'a göre, güzel kalp fiziksel özellikten daha değerli         
10:17
Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde! Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde!         
10:14
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
10:34 Şeker krizine yeni çözüm! ''Raf Garantili'' satılacak
10:22 Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı
10:16 Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'a göre, güzel kalp fiziksel özellikten daha değerli
10:14 Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk mı yaşıyor?
10:14 Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde!
10:11 Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı
10:09 Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!
10:08 Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki
10:07 Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek almak zorunda
10:06 Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 10:41:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da emniyet ekipleri 2021'de uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement