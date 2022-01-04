Sakarya'da emniyet ekipleri 2021'de uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl çok sayıda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda 134 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği 615 operasyonel faaliyette 715 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 424'üne uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 277'sine ticaretini yapmak, 14 kişiye de yasa dışı kenevir ekimi suçlarından işlem yapıldı.

Operasyonlarda 66 kilo 911 gram skunk, 54 kilo 819 gram esrar, 27 kilo 698 gram bonzai, 9 kilo 409 gram metamfetamin, 81 bin 969 uyuşturucu hap, 8 bin 426 ectasy, 4 bin 249 Hint keneviri bitkisi, 704 gram eroin, 95 gram kokain ve 162 kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi.

Ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında ise 34 tabanca, 12 tüfek, 356 fişek ve 29 hassas terazi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 134'ü tutuklandı, 90'ı hakkında adli kontrol tedbiri alındı. Narkotik suçlar kapsamında aranması bulunan 107 şüpheli de yakalanarak cezaevine teslim edildi.