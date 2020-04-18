Sakarya'da en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Sakarya'da en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Sakarya'da en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı Korona virüs tedbirlerince 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sakarya'da sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.
Sakarya'da en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı
SAKARYA - Korona virüs tedbirlerince 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sakarya'da sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.
Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gece 00.00 itibari ile başlayan yasak ile birlikte Sakarya halkı sokaklardan çekildi. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü.
Şehrin en işlek yerleri olan Gar Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi bölgelerde polis ekipleri uygulamalarını sürdürürken, yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bıraktı. Şehir merkezi ve Serdivan ilçesi ise havadan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:39 Kaynak: İHA
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