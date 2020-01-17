Sakarya'da engelli öğrenci evde karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Sakarya'da yaşayan 14 yaşındaki engelli Furkan Can, karnesini evinde Vali Ahmet Hamdi Nayir'in elinden aldı.

Erenler ilçesi Sarıcalar İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Vali Nayir, daha sonra aynı mahallede yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle 3 yıldır evde eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Furkan Can'ı ziyaret etti.

Can'a karnesini takdim eden Vali Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maşallah hem notları çok iyi hem de bir takdir belgesi almış. İnşallah eğitimine devam edecek, kendi evinde devam edecek. Bizler başarılarının devamlı olmasını diliyoruz." dedi.

Nayir, kentte Can gibi eğitim alan 76 öğrenci bulunduğunu da belirtti.

Furkan Can'a hikaye kitapları ve bazı hediyeler veren Nayir, öğretmenlerine de çiçekle teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Can, öğretmenlerini ve derslerini çok sevdiğini, ileride asker olmak istediğini söyledi.

Furkan'ın annesi Nuriye Can da oğlunun başarılarıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, öğretmenlerinin de Furkan'la çok ilgilendiğini, daha iyi gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Umuyoruz ki Furkan daha iyi yerlere gelir"

Erenler Mehmet Gölhan Ortaokulu İngilizce öğretmeni Aslı Özdemir, Furkan'ın İngilizce ve Türkçe derslerinin çok iyi gittiğini, karnesinin çok iyi olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Furkan da biz de mutluyuz. Ailemiz Furkan'ın daha iyi olması için her türlü desteği sağlıyorlar. Umuyoruz ki Furkan daha iyi yerlere gelir." dedi.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayşe Burcu Eyüpoğlu da Furkan'a 3 yıldır eğitim verdiklerini aktararak, "Güzel zamanlar geçiriyoruz. Furkan da mutlu, güzel bir eğitim dönemi geçirdik. İkinci dönem daha da başarılı olmasını istiyoruz." diye konuştu.