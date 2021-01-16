Sakarya'da engelliler ibadet ve sosyal aktivitelerini "engelsiz" yapabilecek - Son Dakika

Sakarya'da engelliler ibadet ve sosyal aktivitelerini "engelsiz" yapabilecek

16.01.2021 11:29
Sakarya'da engelliler ibadet ve sosyal aktivitelerini

Sakarya'da işitme, görme ve bedensel engelli bireyler, yapımına başlanan "Engelliler Cami ve Eğitim Külliyesi" projesi ile ibadetlerini ve sosyal aktivitelerini daha rahat gerçekleştirme imkanına kavuşacak.

Sakarya'da işitme, görme ve bedensel engelli bireyler, yapımına başlanan "Engelliler Cami ve Eğitim Külliyesi" projesi ile ibadetlerini ve sosyal aktivitelerini daha rahat gerçekleştirme imkanına kavuşacak.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla İl Müftülüğü ve Sakarya Engelliler Camii Derneği iş birliğiyle proje başlatıldı.

Adapazarı ilçesinde yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden proje kapsamında, engelliler için 600 kişi kapasiteli bir cami ile eğitim ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği iki bina inşa edilecek.

Engeli bulunan herkese olanak sağlayacak 430 metrekarelik camide, görme engelliler için yönlerini bulabilmeleri adına kabartmalı halı kullanılacak.

Bedensel engellilerin tekerlekli sandalyeyle namaz kılabilmeleri için özel alan ayrılan camide, işitme ve konuşma yetisi olmayan engelliler işaret diliyle projeksiyona yansıtılacak yayına bakarak ibadetlerini yapabilecek.

Engelli kadınlar da cami içerisine yapılacak asansörle kendileri için ayrılan bölüme çıkarak namazlarını eda edebilecek.

Projede, engellilerin eğitim ve sosyal faaliyetlere katılabilecekleri alanlar da unutulmadı. Engelliler, içerisinde kabartma Kur'an Kursu, kütüphane, okuma salonu, aşevi, kafeterya, spor salonu, resim, ahşap, toprak ve el işi atölyelerinin de yer alacağı külliyede keyifli vakit geçirebilecek.

"Tüm vatandaşlarımız istifade edecek"

İl Müftüsü Hasan Başiş, AA muhabirine, inşaat çalışmaları devam eden asansörlü caminin engellilerin daha rahat ibadet edebilmeleri için projelendirildiğini anlattı.

Caminin iç dizaynının engellilere göre tasarlandığını aktaran Başiş, "Sadece engelliler değil, tüm vatandaşlarımız bu camiden en iyi ve en güzel şekilde istifade edebileceklerdir." dedi.

Başiş, camiden sonra 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu, kütüphane, okuma salonu gibi sosyal alanların da yapılacağını belirterek, inşaatın bir an önce bitmesini istediklerini söyledi.

Toplumda herkesin bir arada yaşadığını vurgulayan Başiş, şöyle konuştu:

"Fertler eğer birbirinin derdiyle dertlenmiyor, neşesiyle neşelenmiyorsa o toplum, toplum olmaktan uzak. Sadece kalabalık halinde devam edip gider. Asıl engel, engelli vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmemektir. Elhamdülillah şu ana kadar güzel gelişmeler oldu. Engelli vatandaşlarımıza her sahada sahip çıkılıyor. Arzumuz, Türkiye'de örnek olacak bu cami ve müştemilatının bir an önce hizmete ve ibadete açılmasıdır."

Başiş, caminin engellilerin ibadet, sosyal ihtiyaç ve diğer aktivitelerini en güzel şekilde gerçekleştirebilecekleri şekilde planlandığını belirterek, "Elhamdülillah şu ana kadar iyi gitti. İnşallah bundan sonra da camiyi tamamlayarak engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

"Engelliler ve diğer halkımız için tam bir sosyal tesis"

Sakarya Engelliler Camii Derneği Kurucu Başkanı ve Altı Nokta Körler Derneği Sakarya Şube Başkanı Aşkın Şentürk de görme engellilerin kabartma halılar sayesinde camide yönlerini bulacağını söyledi.

Bedensel engellilerin de tekerlekli sandalyeyle camiye girip çıkacağını aktaran Şentürk, şöyle devam etti:

"Konuşma ve duyma yetisi olmayan kardeşlerimiz ise hocanın üstündeki dev projeksiyonda işaret diliyle hocanın vaazını oradan anlayacak. Büyük asansörlerle engelli hanımefendi kardeşlerimizin ikinci kata erişimi sağlanacak. İki eğitim binasında görme engelliler için kabartma Kur'an Kursları olacak. Aynı zamanda kütüphane, spor merkezi, makrame ve el işi sanat atölyeleri, revir, barınma hizmeti, kafeterya, aşevi olacak. Engelliler ve diğer halkımız için tam bir sosyal tesis."

Şentürk, engellilere verdiği destekten dolayı eğitim külliyesi ve içindeki bazı bölümlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile anne ve babasının isimlerini vereceklerini kaydetti.

Külliyeyi bitirip tüm ülkeye tanıtacaklarını dile getiren Şentürk, vatandaşlardan yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Engelli, Sakarya, Namaz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sakarya'da engelliler ibadet ve sosyal aktivitelerini 'engelsiz' yapabilecek - Son Dakika


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