Sakarya'da "Engelsiz Millet Bahçesi" hizmete açıldı - Son Dakika

Sakarya'da 20 bin metrekare alana inşa edilen "Engelsiz Millet Bahçesi" vatandaşların kullanımına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesince Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde oluşturulan Engelsiz Millet Bahçesi, engelli ve diğer vatandaşların kullanımına uygun hazırlandı.

Bahçede çocuk oyun alanları ve parkurları, kafeterya, kameriyeler ve engelli bireylerin araçlarına uygun yollar yer alıyor.

"Şehirleşmeyi yaşam alanları ve doğayı yok etmeden yapacağız"

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tüm dünyada modernleşmenin bir sonucu olarak yeşil ve toprağın insanlardan uzaklaştığını söyledi.

Yeşillikten, topraktan ve temiz havadan uzak durmanın insanın fıtratına aykırı olduğunu belirten Yüce, "Toprağın bize huzur verdiği bir milletiz. Sakarya'da yeşilin her tonu var; gölü, denizi, ormanı ve nehri var. Bu kıymetleri korumak, bize düşen bir görevdir. Bu güzellikleri şehirleşmeye kurban edemeyiz. Şehirleşmeyi yaşam alanları ve doğayı yok etmeden yapacağız. Burada inşa ettiğimiz parkımız da Türkiye'de benim bildiğim tek. Engelli ve diğer vatandaşlarımızın kullanımına uygun Engelsiz Millet Bahçesi'nin açılışı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Yüce, temeli 8 ay önce atılan projenin 4 milyon liraya mal olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.