Sakarya'da eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada eniştesi tarafından yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Kemalpaşa Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada eniştesi A.A. tarafından silahla yaralanan Semih Özmen (27), kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan şüpheli A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada eniştesi A.A. tarafından silahla yaralanan Özmen, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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