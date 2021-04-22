Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada eniştesi A.A. tarafından silahla yaralanan Özmen, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada eniştesi A.A. tarafından silahla yaralanan Semih Özmen (27), kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sakarya 'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada eniştesi tarafından yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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