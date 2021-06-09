Sakarya'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

İddiaya göre, U.E. ile kız arkadaşı B.G, Konuralp Mahallesi'ndeki bir evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesine üzerine U.E, B.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayarak kaçmaya başladı.

Sesler üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.E'yi kaçarken yakaladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B.G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Akyazı Devlet Hastanesine, burada yapılan müdahalenin ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli U.E, polis merkezine götürüldü.