Sakarya'da erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi Eski Sakarya Köprüsü yakınlarında balık tutmak için nehrin kenarına gelen balıkçılar, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Erkeğe ait cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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