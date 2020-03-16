Sakarya'da erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde faaliyet gösteren Pamukova Akın Özel Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yurdun çatısında maddi hasar oluşurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada üniversitelerin dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan tedbirler kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi nedeniyle öğrenci yurdunda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.