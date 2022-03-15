Sakarya'da erken çiçeklenmeye karşı tozlayıcı fındık çeşitleri geliştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da erken çiçeklenmeye karşı tozlayıcı fındık çeşitleri geliştirilecek

15.03.2022 14:09
Sakarya'da erken çiçeklenmeye karşı tozlayıcı fındık çeşitleri geliştirilecek

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ), fındık ağaçlarında verim kaybına neden olan erken çiçeklenmenin önüne geçmek amacıyla "Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ), fındık ağaçlarında verim kaybına neden olan erken çiçeklenmenin önüne geçmek amacıyla "Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

SUBÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin İrfan Balık, yaptığı yazılı açıklamada, fındığın erkek ve dişi çiçekleri farklı zamanlarda çiçeklenen meyve türü olduğunu, kış aylarında çiçeklendiğini ve çiçeklenme süresinin diğer meyve türlerine kıyasla uzun sürdüğünü belirtti.

Erkek ve dişi çiçeklerin açım zamanı ve süresinin çeşit ile iklim şartlarına göre de farklılık gösterdiğini aktaran Balık, fındıkta çiçeklenmenin, tozlanma ve rüzgarla genellikle ocak ve şubat ayları arasındaki dönemde gerçekleştiğini ifade etti.

Türk fındık çeşitlerinde erkek çiçeklerin, dişi çiçeklerden daha önce çiçeklendiğini anımsatan Balık, "Son yıllarda küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri nedeniyle sonbahar ve kış aylarındaki yüksek sıcaklıklar, fındık çeşitlerinde erkek çiçeklerin çok daha erken çiçeklenmesine neden olmakta ve tozlanma eksikliği nedeniyle verim kaybı yaşanmaktadır. 2021 yılında özellikle düşük rakımda bulunan fındık bahçelerinde 'çakıldak' çeşidinde ciddi düzeyde verim kaybı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Tozlayıcı fındık çeşitlerine ait fidanları laboratuvarda çoğaltacağız"

Balık, erken çiçeklenme karşısında alınabilecek en önemli tedbirin, çiçeklenme zamanı mümkün olduğunca geç ve uzun tozlayıcı çeşitlerin kullanılması olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Ne yazık ki ülkemizde henüz tescilli tozlayıcı fındık çeşidi bulunmuyor. Biz de fındık üreticilerinin ihtiyaç duyduğu tozlayıcı fındık çeşitlerini geliştirmek için 'Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi Projesi' üzerinde çalışmalarımıza başladık. Proje kapsamında 2021-2022 çiçeklenme döneminde Karasu ve Kocaali ilçelerimizde fındık bahçelerinde incelemelerde bulunduk ve standart çeşitlerde çiçeklenmenin bitmesinin ardından geç dönemde çiçeklenen tozlayıcı çeşitlerden kedicikler (püskül) topladık. Bunlardan çiçek tozları elde ederek çiçek tozu kalitesiyle ilgili araştırmalara başladık.

Projenin ikinci aşamasında tozlayıcı çeşit adaylarının çakıldak çeşidine uygunluğunu araştırarak yeni çeşitleri tescil edecek ve bu çeşitlere ait fidanları fakültemizin Doku Kültürü Laboratuvarında çoğaltacağız."

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı Son dakika haberi... Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı Sakarya'da FETÖ'nün 'şehir yapılanması' davasında 14 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı Sakarya'da FETÖ'nün 'şehir yapılanması' davasında 14 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Ziraat Fakültesi, Sakarya, Fındık, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da erken çiçeklenmeye karşı tozlayıcı fındık çeşitleri geliştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
13:55 Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil
13:47 Messi, son transferi için babasını İspanya'ya gönderdi!
13:39 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: Ukrayna ile müzakereler olumlu yönde ilerliyor
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
12:37 Edirneli Tekcan ailesi, evlerini yıllar önce tanıştığı Ukraynalı Oryov ailesine açtı: Çeviri programlarıyla iletişim kuruyorlar
13:08 Afyonkarahisar'ın define ararken yakalanan profesör hakkında idari işlem başlatıldı!
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:16:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da erken çiçeklenmeye karşı tozlayıcı fındık çeşitleri geliştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement