Sakarya'da erken çiçeklenmeye karşı tozlayıcı fındık çeşitleri geliştirilecek - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ), fındık ağaçlarında verim kaybına neden olan erken çiçeklenmenin önüne geçmek amacıyla "Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

SUBÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin İrfan Balık, yaptığı yazılı açıklamada, fındığın erkek ve dişi çiçekleri farklı zamanlarda çiçeklenen meyve türü olduğunu, kış aylarında çiçeklendiğini ve çiçeklenme süresinin diğer meyve türlerine kıyasla uzun sürdüğünü belirtti.

Erkek ve dişi çiçeklerin açım zamanı ve süresinin çeşit ile iklim şartlarına göre de farklılık gösterdiğini aktaran Balık, fındıkta çiçeklenmenin, tozlanma ve rüzgarla genellikle ocak ve şubat ayları arasındaki dönemde gerçekleştiğini ifade etti.

Türk fındık çeşitlerinde erkek çiçeklerin, dişi çiçeklerden daha önce çiçeklendiğini anımsatan Balık, "Son yıllarda küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri nedeniyle sonbahar ve kış aylarındaki yüksek sıcaklıklar, fındık çeşitlerinde erkek çiçeklerin çok daha erken çiçeklenmesine neden olmakta ve tozlanma eksikliği nedeniyle verim kaybı yaşanmaktadır. 2021 yılında özellikle düşük rakımda bulunan fındık bahçelerinde 'çakıldak' çeşidinde ciddi düzeyde verim kaybı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Tozlayıcı fındık çeşitlerine ait fidanları laboratuvarda çoğaltacağız"

Balık, erken çiçeklenme karşısında alınabilecek en önemli tedbirin, çiçeklenme zamanı mümkün olduğunca geç ve uzun tozlayıcı çeşitlerin kullanılması olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Ne yazık ki ülkemizde henüz tescilli tozlayıcı fındık çeşidi bulunmuyor. Biz de fındık üreticilerinin ihtiyaç duyduğu tozlayıcı fındık çeşitlerini geliştirmek için 'Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi Projesi' üzerinde çalışmalarımıza başladık. Proje kapsamında 2021-2022 çiçeklenme döneminde Karasu ve Kocaali ilçelerimizde fındık bahçelerinde incelemelerde bulunduk ve standart çeşitlerde çiçeklenmenin bitmesinin ardından geç dönemde çiçeklenen tozlayıcı çeşitlerden kedicikler (püskül) topladık. Bunlardan çiçek tozları elde ederek çiçek tozu kalitesiyle ilgili araştırmalara başladık.

Projenin ikinci aşamasında tozlayıcı çeşit adaylarının çakıldak çeşidine uygunluğunu araştırarak yeni çeşitleri tescil edecek ve bu çeşitlere ait fidanları fakültemizin Doku Kültürü Laboratuvarında çoğaltacağız."