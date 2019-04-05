Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Eş Zamanlı Silah Operasyon: 8 Gözaltı

Sakarya'da Eş Zamanlı Silah Operasyon: 8 Gözaltı

1 saat önce

Sakarya'da eş zamanlı silah operasyon: 8 gözaltıSAKARYA - Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da eş zamanlı silah operasyon: 8 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muhtelif çap ve markalarda 4 ruhsatsız tabanca, 62 tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 5 bin 783 fişek, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, sahte kimlik, sahte sürücü belgesi, sahte silah ruhsatı, sahte belge üretiminde kullanılan tabaka halinde kağıt, silikon mühür kalıpları, PVC basım makinesi, renkli tarayıcılar ve renkli yazıcılar ele geçirildi. 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden hakkında dört ayrı belgede sahtecilik suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli Ferizli Cezaevine gönderilirken, diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:09 Kaynak: İHA

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