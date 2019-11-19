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Sakarya'da esrar operasyonu: 1 tutuklama

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirilirken 1 şahıs tutuklandı.

Sakarya'da esrar operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirilirken 1 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi'nde ikamet eden C.Ç. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araç içinde 2 poşet içerisinde 1 kilogram 950 gram kubar esrar ele geçirildi.


Olay sonrası gözaltına alınan C.Ç. isimli şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:22 Kaynak: İHA
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