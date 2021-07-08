Etkili olan sağanak nedeniyle ağaç parçaları Karasu sahiline sürüklendi - Son Dakika

Sakarya genelinde etkili olan sağanak sonrası Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e taşınan ağaç, tomruk ve dal parçaları, Karasu ilçesindeki 8 kilometrelik sahil şeridinde karaya vurdu.

Şiddetli rüzgar ve yağış sonrası Sakarya Nehri'ne devrilen ağaçlar, tomruklar ve beraberindeki dal parçaları Karadeniz'e kadar sürüklendi.

Denize ulaşan irili ufaklı ağaçlar ve dallar, yaklaşık 8 kilometrelik sahil şeridi olan Yenimahalle ile Küçükboğaz arasında karaya vurdu.

Tatilcilerin ağaç ve kütüklerin arasında denize girdikleri görüldü.

Karaya vuran ağaç ve dalların bir kısmını vatandaşlar topladı. Büyük parçaları Karasu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bulundukları yerden kaldıracağı öğrenildi.