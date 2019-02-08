Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Ev Alevlere Teslim Oldu

Sakarya'da Ev Alevlere Teslim Oldu

1 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı.

Sakarya'da Ev Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan bir evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içerisinde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün evi sardı. Durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın esnasında jandarma ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerince müdahele edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:18 Kaynak: İHA

Ferizli, Sakarya, 3. Sayfa
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