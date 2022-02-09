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Sakarya'da ev ve araçlarında uyuşturucu bulunan İranlı çift yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da ev ve araçlarında uyuşturucu bulunan İranlı çift yakalandı

09.02.2022 11:54
Sakarya'da ev ve araçlarında uyuşturucu bulunan İranlı çift yakalandı

Sakarya'da ev ve araçlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu çift gözaltına alındı.

Sakarya'da ev ve araçlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu çift gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sakarya'da yaşayan İranlı çiftin İstanbul'dan kente uyuşturucu getirip satışını yapacağını belirleyen ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin aracını Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde durdurdu.

Narkotik köpeği "Eva"nın desteğiyle yapılan aramada, aracın motor kısmında 130,82 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin ikametinde de 42,52 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan A.D. (37) ve eşi Z.S'nin (39) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Narkotik, Sakarya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da ev ve araçlarında uyuşturucu bulunan İranlı çift yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da ev ve araçlarında uyuşturucu bulunan İranlı çift yakalandı - Son Dakika
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