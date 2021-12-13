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Sakarya'da ev ve depo hırsızlığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da ev ve depo hırsızlığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

13.12.2021 10:20
Sakarya'da ev ve depo hırsızlığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ev ve depo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ev ve depo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde T.K, Ş.Y. ve H.Y'nin ev ve depolarından meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından 4'ü çocuk 7 kişinin kimliğini belirleyen ekipler, aynı mahallede düzenlediği operasyonda, 3'ü çocuk A.A, F.K, F.T, A.D, E.K. ve A.M.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli A.M.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı, hakim karşısına çıkarılan diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlıların çalıntı malları 10 bin 305 lira karşılığında satmış olduklarını söylemeleri üzerine adreslere giden jandarma ekipleri, çalıntı malları alarak sahiplerine teslim etti.

Şüpheli diğer çocuk E.M'yi yakalama çalışması ise devam ediyor.

Hisarcık, Jandarma, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da ev ve depo hırsızlığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da ev ve depo hırsızlığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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