Sakarya'da Ev Yangını
1 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Gökgöz Mahallesi'nde Yunus Karagöz'e ait iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesi üzerine müdahale etmek isteyen Emre Karagöz (24), dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Karagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Jandarma
ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:02 Kaynak: AA
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