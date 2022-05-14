Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

14.05.2022 11:53
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde Orta Mahalle Pazar Geçidi sokak üzerinde bulunan binanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen B.B. ve A.Ç. isimli iki kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

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112 Acil Çağrı, İtfaiye, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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