Sakarya'da evde çıkan yangında baba ile kızı öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da evde çıkan yangında baba ile kızı öldü, oğlu yaralandı

25.12.2020 23:01
Sakarya'da evde çıkan yangında baba ile kızı öldü, oğlu yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ile kızı hayatını kaybetti, yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ile kızı hayatını kaybetti, yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.

Türkçaybaşı Fuadiye Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında Seyfettin (45) ve kızı Rabia Su (4) Altın hayatını kaybetti, yaralanan Mirza Altın (10) hastaneye götürüldü.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Jandarma, Arifiye, Sakarya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da evde çıkan yangında baba ile kızı öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika


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