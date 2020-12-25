Sakarya'da evde çıkan yangında baba ve kızı öldü, oğlu yaralandı (2) - Son Dakika

Sakarya'da evde çıkan yangında baba ve kızı öldü, oğlu yaralandı (2)
25.12.2020 23:11
ÇOCUKLARINI HAFTA SONU İÇİN ALMIŞYangında oğlu Mirza Altın'ın (10) yaralandığı, kızı Rabia Su Altın (4) ile birlikte hayatını kaybeden Seyfi Altın'ın (45) bir süre önce hamile olan eşinden ayrı yaşamaya başladığı ve hafta sonu vakit geçirmek için çocuklarını ayrı yaşadığı eşinden alarak...
ÇOCUKLARINI HAFTA SONU İÇİN ALMIŞ
Yangında oğlu Mirza Altın'ın (10) yaralandığı, kızı Rabia Su Altın (4) ile birlikte hayatını kaybeden Seyfi Altın'ın (45) bir süre önce hamile olan eşinden ayrı yaşamaya başladığı ve hafta sonu vakit geçirmek için çocuklarını ayrı yaşadığı eşinden alarak evine getirdiği öğrenildi. Yapılan ilk incelemede yangının sobayı tutuşturmak için dökülen benzinin parlaması sonucu meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangında ağır yaralanması sonucu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mirza Altın'ın sağlık durumunun ciddi olduğu ve vücudundaki yanıklar nedeniyle Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yanık ünitesine sevk edildiği öğrenildi.
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