Sakarya'da evde çıkan yangında baba ve kızı öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da evde çıkan yangında baba ve kızı öldü, oğlu yaralandı
25.12.2020 23:31
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında Seyfi Altın ve 3 yaşındaki kızı Rabia Su Altın yaşamını yitirdi, oğlu Mirza Altın yaralandı.
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında Seyfi Altın ve 3 yaşındaki kızı Rabia Su Altın yaşamını yitirdi, oğlu Mirza Altın yaralandı. Yangın, saat 20.30 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde Altın ailesine ait evde bilinmeyen nedenle çıktı. Evden yükselen alevi ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında, Seyfi Altın ve kızı Rabia Su Altın yaşamını yitirdi, oğlu Mirza Altın ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mirza Altın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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