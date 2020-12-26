Sakarya'da evde kumar oynayan 10 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 10 kişiye para cezası uygulandı.

Geyve Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Jandarma İstihbarat ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Düzakçaşehir Mahallesi'nde M.Ç'ye ait evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Eve düzenlenen operasyonda, 10 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Adresteki aramada, 35 bin 571 lira, 200 dolar, 150 avro ile kumar oynanan taş ve kağıtlara el konuldu.

Evdeki 10 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira, kumar oynadıkları için de 12 bin 250 lira para cezası verildi.