Sakarya'da evde kumar oynayan 14 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Sakarya'da evde kumar oynayan 14 kişiye para cezası verildi
06.03.2021 14:39
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 14 kişiye para cezası kesildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 14 kişiye para cezası kesildi.
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerine devam eden emniyet ekipleri, Yalı Mahallesi 200. Sokak'ta bir evde kumar oynandığını tespit etti.
Salgın tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 44 bin 100 lira idari para cezası uygulanan 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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