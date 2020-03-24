Sakarya'da evden çıkmayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri gideriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da evden çıkmayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri gideriyor - Son Dakika

Sakarya'da evden çıkmayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri gideriyor

7 saat önce

SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların alışverişlerini yapıyor.

Sakarya'da evden çıkmayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri gideriyor, System.String[]

SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların alışverişlerini yapıyor. Jandarma ekipleri, ihtiyaçları için kendilerini arayanların mahcup olduklarını hissettiklerinde, "Siz bize zahmet değil rahmetsiniz" diyerek yardımcı oluyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Vefa Sosyal Destek Grupları' çalışmaları kapsamında 65 yaş ve üstünde olan ya da kronik hastalığı nedeniyle dışarıya çıkamayanlara gelen çağrılar üzerine yardımcı oluyor. 112 Acil ve 156 hatlarına yapılan çağrıları değerlendiren jandarma ekipleri, ilaç ve acil ihtiyaçları için vatandaşları tek tek ziyaret edip, alışverişlerini yapıyor.

Yetkililer, yardım çağrısında bulunanları koronavirüs ile ilgili de uyarıyor. İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, açıklama yaparak şunları söyledi:

"Bize gelen yardım isteklerinde genelde mahcup bir sesle talepler iletiliyor. Biz de kendilerine sizler bizlere zahmet değil, rahmetsiniz diyerek gönüllerini almaya çalışıyoruz. Koronavirüs ile mücadele kapsamında kendilerine kısıt getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları, insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan bu virüs salgını hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Ardından da dışarı çıkmamaları konusunun kendi hayatları açısından çok önemli olduğunu anlatıyoruz."


Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:17 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaraylı futbolculardan Terim ve Albayarak'a geçmiş olsun mesajları
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı         
03:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:31:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da evden çıkmayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri gideriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]