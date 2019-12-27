Sakarya'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Karasu ilçesinde evden yapılan hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Karasu ilçesinde evden yapılan hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manavpınarı Mahallesi'nde M.V'nin evinde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, olay yeri incelemesi sonucunda elde ettikleri delilleri değerlendirerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Hırsızların kullanmış olduğu otomobili Karasu- Adapazarı yolu üzerinde durduran ekipler, şüpheliler T.Y, E.K, K.K, C.Ç, T.A. ve T.Y. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada bulunan çalıntı eşyalar ev sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C,Ç, T.Y ile E.K çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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