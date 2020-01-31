Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

A.Ç'nin adam öldürme suçundan sabıkasının bulunduğu, adam yaralama suçundan ceza aldığı ve 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan A.Ç. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.E (22), K.O. (16), A.B.E. (15), M.A. (15), Y.T. (16), O.K. (16) ile çocukların hırsızlık yapmasını organize ettiği iddia edilen Ahmet Çubuk (38) yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eşme Mahallesinde son iki ayda pencereleri kırılarak girilen 7 evden televizyon, kuru sıkı tabanca, çeşitli mutfak aletleri, marangoz aletleri, inşaat malzemeleri çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Sakarya 'nın Geyve ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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