Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eşme Mahallesinde son iki ayda pencereleri kırılarak girilen 7 evden televizyon, kuru sıkı tabanca, çeşitli mutfak aletleri, marangoz aletleri, inşaat malzemeleri çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.E (22), K.O. (16), A.B.E. (15), M.A. (15), Y.T. (16), O.K. (16) ile çocukların hırsızlık yapmasını organize ettiği iddia edilen Ahmet Çubuk (38) yakalandı.

Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan A.Ç. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

A.Ç'nin adam öldürme suçundan sabıkasının bulunduğu, adam yaralama suçundan ceza aldığı ve 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Jandarma, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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