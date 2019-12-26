Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesindeki 4 farklı ikametten televizyon çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K. (23), B.H. (19) ve V.Ç'nin (26) işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden A.K. ve B.H. tutuklandı, V.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Serdivan ilçesindeki 4 farklı ikametten televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan şüphelilerden A.K'nin cezaevi firarisi olduğu, Hendek ilçesinde çalınan otomobilin de faili olduğu belirlenmişti.

Araçta yapılan aramada, çalıntı 2 televizyon ve motorlu testere ele geçirilmişti.