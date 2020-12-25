Sakarya'da evsizlere yönelik "Sokakta Kimse Kalmasın" projesi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sokakta Kimse Kalmasın" sloganıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, soğuk hava şartlarının etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte kimsesiz ve sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirilmesi konusunda hassasiyet çağrısında bulunuldu.

"Sokakta Kimse Kalmasın" projesinin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşlarımıza ulaşıyor. Şehir merkezi başta olmak üzere Gar binası, Büyükşehir Terminali, hastaneler ve diğer noktalar 24 saat denetim altında tutuluyor. İhtiyaç sahiplerine daha hızlı ve sağlıklı ulaşım için duyarlı hemşerilerimizin yardımını bekliyoruz. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin bilgilerini bizimle paylaşabilirler." ifadelerine yer verildi.