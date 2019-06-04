Son Dakika Haberleri: Sakarya'da fabrika yangını
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Sakarya'da fabrika yangını

1 saat önce

Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Fabrikanın Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:46 Kaynak: AA
İtfaiye, Sakarya, Güncel
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