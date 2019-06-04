Sakarya'da fabrika yangını
1 saat önce
Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:46 Kaynak: AA
'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Erenler
ilçesindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma
ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Fabrikanın Ramazan Bayramı
dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.
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