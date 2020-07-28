Sakarya'da fabrika yangınında 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yüksek Hızlı Tren için tuvalet ile su vakum sistemleri üreten fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Yeşiltepe Mahallasi sanayi bölgesinde elektromekanik fabrikasında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen 4 işçi 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.