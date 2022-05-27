Fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

27.05.2022 00:56

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kimyasal madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kimyasal madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın yağ kazanı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü GAZİANTEP - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü GAZİANTEP - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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