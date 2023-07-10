Sakarya'daki fabrikada temizlik yapılırken etrafa yayılan gazdan etkilenen 47 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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Sakarya'daki fabrikada temizlik yapılırken etrafa yayılan gazdan etkilenen 47 işçi hastanelik oldu

10.07.2023 15:17

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan 47 işçi, kimyasaldan çıkan gazdan etkilendi. İşçiler, öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, temizlik işlemleri sırasında kullanılan tuz ruhu ve çamaşır suyu karışımından çıkan gazın etkili olduğu belirlendi. 5 işçi taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisi devam ediyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir fabrikada kimyasaldan çıkan gazdan etkilenen 47 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

1. OSB'de elektrik malzemeleri üreten fabrikada çalışan 47 işçi, öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine başvurdu. İhbar üzerine, olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Fabrikada temizlik yapılırken çıkan gaz 47 işçiyi hastanelik etti

TUZ RUHU VE ÇAMAŞIR SUYU KARIŞIMINDAN ÇIKAN GAZ

AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin yaptığı incelemede, işçilerin, temizlik işlemleri sırasında kullanılan, tuz ruhu ve çamaşır suyunun karışımından çıkan gazdan etkilendiği tespit edildi. Çalışanlardan 5'i, hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Fabrikada temizlik yapılırken çıkan gaz 47 işçiyi hastanelik etti
Kaynak: AA
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Arifiye, Sakarya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'daki fabrikada temizlik yapılırken etrafa yayılan gazdan etkilenen 47 işçi hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'daki fabrikada temizlik yapılırken etrafa yayılan gazdan etkilenen 47 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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