Sakarya'da faciadan dönüldü: D-650'de tır bomba gibi patladı - Son Dakika
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Sakarya'da faciadan dönüldü: D-650'de tır bomba gibi patladı

06.07.2023 19:53

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda bariyerlere çarpan cam yüklü tır alev topuna döndü. Patlayan araçtan atlayan sürücü son anda kurtuldu. O esnada çekilen görüntüler şiddeti gözler önüne serdi. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu. İnceleme başlatıldı.

Sakarya'da faciadan dönüldü: D-650'de tır bomba gibi patladı

Bariyerlere çarpan cam yüklü tır alev topuna döndü: Patlayan araçtan atlayan sürücü son anda kurtuldu

O esnada çekilen görüntüler şiddeti gözler önüne serdi

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda bariyerlere çarpan cam yüklü tır alev topuna döndü. Alev alarak adeta bomba gibi patlayan araç içerisindeki sürücü ise kendini son anda dışarıya atarak yanmaktan kurtuldu. Patlama esnasında çekilen görüntüler ise olayın şiddetini gözler önüne serdi. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, D-650 karayolu Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Selim A. idaresindeki cam yüklü 34 BLH 388 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrularak bariyerlere çarpan araç alev aldı. Hafif yaralanan tır sürücüsü araçtan son anda çıkarak yanmaktan kurtuldu. Bir süre sonra alev topuna dönen tır adeta bomba gibi patladı. Adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı sürücü ise Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Çarpmanın etkisi ile tırın çekici kısmından fırlayan motor parçaları ve bariyerler kara yoluna saçıldı. Kaza sebebi ile D-650 karayolu Pamukova ilçe girişinde ulaşım kısa süreli olarak durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, trafik akışı alternatif güzergahtan sağlandı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten kontrollü şekilde verildi.

Patlama anı kamerada

Öte yandan, kazanın meydana geldiği bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaş ise patlama anını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Kaydedilen görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Aracın alev alması sonrasında kaydedilen görüntüleri kaydeden kadının, çocuğuna 'Yok bir şey korkma' dediği esnada patlama meydana geldi. Görüntülerde, patlama sesi ile vatandaşların korkarak çığlık attığı anlar ve vatandaşların korku dolu şekilde bölgeye akın ettikleri görüldü. Facianın eşiğinden dönülen olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Sakarya'da faciadan dönüldü: D-650'de tır bomba gibi patladı - Son Dakika


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