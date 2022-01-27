Sakarya'da faciadan dönüldü: Marketin sundurması kara dayanamayarak çöktü - Son Dakika

Sakarya'da faciadan dönüldü: Marketin sundurması kara dayanamayarak çöktü

İş yerinin kapalı olması yüreklere su serpti

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 4 katlı binanın en alt katında bulunan marketin sundurması çöktü. İş yerinin kapalı olması olası bir facianın önüne geçerken, markette maddi hasar oluştu.

Olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı sonrasında oluşan kar birikintisi marketin sundurmasının çökmesine sebep oldu. İş yerinin kapalı olması ise olası bir facianın önüne geçti. Herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı olayda, markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Barış Konyalı, "Son zamanlarda yoğun kar ile karşı karşıyayız. Mahallemizde bulunan marketin sundurma kısmı yoğun kar yağışına dayanamayarak sabaha karşı çöktü. Sevindirici tarafı ise, herhangi bir can kaybının olmaması. Çalışanlar o esnada mağazada değildi, kapalıydı market. Maddi hasar oluştu" diye konuştu.