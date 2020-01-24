Sakarya'da feci kaza: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da feci kaza: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da feci kaza: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak durabildiği trafik kazasında 10 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybederken anne ve baba yaralandı.

Sakarya'da feci kaza: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak durabildiği trafik kazasında 10 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybederken anne ve baba yaralandı. Kazada, hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan çocuğun ayakkabısının görüntüleri yürekleri sızlattı.


Kaza, Adapazarı ilçesi D-650 Karasu yolu Güneşler Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne S.E. idaresindeki 54 VH 982 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. İddiaya göre, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpmaması için sürücü S.E.'nin direksiyonu son anda kırması sonucu araç savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi katlanan otomobilde bulunan anne S.E., baba Ü.E. ve 10 yaşında olduğu öğrenilen çocukları Berat Eren E. yaralandı.


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü anne S.E. ve araçtan dışarıya fırlayarak ağır yaralanan Berat Eren E. ekiplerce yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç içerisinde sıkışan baba Ü.E ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulans ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazazedeler canıyla uğraşırken, vatandaş kurtarma çalışmasını film gibi izledi


Öte yandan, meydana gelen trafik kazası sonrasında vatandaşların, ekiplerin araçta sıkışan yaralıyı çıkartmak için gerçekleştirdikleri çalışmaları adeta film gibi izlemesi bu kadarına da yok dedirtti. Çocuğun hayatını kaybettiği, anne ve babanın yaralandığı kaza ile ilgili polis inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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