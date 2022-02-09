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Sakarya'da feci kaza! 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobil birbirine girdi, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da feci kaza! 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobil birbirine girdi, 12 kişi yaralandı

09.02.2022 00:28

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan feci olayda iki özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaptı,12 kişi yaralandı.

Adapazarı Güneşler Mahallesi çevre yolu Erenler istikametinde meydana gelen kazada, 54 J 0158 ile 54 J 0037 plakalı özel halk otobüsleri, 34 HP 8183 plakalı otomobil ve 54 AGE 812 plakalı kamyonet olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

12 KİŞİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan araçlar çevredeki aydınlatma direkleri ile trafik lambalarına çarparak durabildi. 12 kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebi ile Erenler istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Çalışmaların ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Zincirleme Trafik Kazası, Otomobil, Kamyonet, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da feci kaza! 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobil birbirine girdi, 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da feci kaza! 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobil birbirine girdi, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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