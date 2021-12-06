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Sakarya'da feci kaza: Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı - Son Dakika

Sakarya'da feci kaza: Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı

06.12.2021 08:42
Sakarya'da feci kaza: Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için çarpışma esnasında kafası ön camdan dışarıya çıkarak boynunda kesik oluşan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yayla Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 54 NE 551 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile T.M. idaresindeki 54 ADN 041 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kaza esnasında 54 NE 551 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 18 yaşındaki T.H.K.'nın kafası ön camdan dışarıya çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile kafası camdan dışarıya çıkan T.H.K. boynunda oluşan kesik sebebi ile ağır yaralandı. Sürücü C.Ö. ile ağır yaralanan T.H.K. olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarptığı esnada boynunda kesik oluşan T.H.K., Kocaali Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Sezgin Genç/ İHA)

Sakarya'da feci kaza: Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya'da feci kaza: Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya'da feci kaza: Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya'da feci kaza: Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya'da feci kaza: Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı

Otomobil, Sakarya, Kocaali, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da feci kaza: Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da feci kaza: Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı - Son Dakika
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