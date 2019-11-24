Sakarya'da fedakar öğretmenler ara tatilde okullarının tadilatını yaptı

Sakarya'da bir ilkokulun müdür ve öğretmenleri, ara tatilde okullarının tadilatını yaptı.

Pamukova ilçesindeki Fatmahanım İlkokulu müdürü ve öğretmenleri, "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında, tamirat işlerini yaptıkları okulu yarın çalacak ders zili öncesinde eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Okulun müdürü Mustafa Böcek, yaptığı açıklamada, ara tatilde öğretmenlerle işe giriştiklerini ve eksiklikleri hep birlikte tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğretmenlerin fedakarca çalıştıklarını belirten Böcek, şöyle konuştu:

"Lambalardan kapı kollarına, sandalyelere, salonlara, dersliklere kadar tadilat yapıldı. Hatta öğrenci tuvaletlerinde hijyeni belirtmek için mikropları gösterir tabelalar asıldı. Potalarımız yenilendi, boyama yapıldı. Dersliklerimiz, öğrencilerimizin eğitim öğretimi için en iyi şekilde elimizden geldiğince hazırlandı. Bugün sandalye tamir etmiştim. Bahçede, dersliklerde, elektrik ve su gibi arızaları hep birlikte yapıyoruz. Okulun parasının dışarıya gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, başarıyoruz da."

Sınıf öğretmeni Fatih Kaya da okulun koşarak gelinebilecek bir yer olması için çalıştıklarını anlattı.

Proje için okulda gerekli düzenlemeleri de yaptıklarını dile getiren Kaya, çocukların eğitimlerini eksiksiz almaları için ellerinden geldiğince çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Öğretmenlerden Ela Türman ise öğrencilerin ara tatil dönüşünde okulu yeni çehresiyle bulmalarını istediklerine değinerek, "Bu okulda yaşadıklarımız aslında çok farklı şeyler. Ara tatilde müdürümüz elinde süpürge, dışarıdaki yaprakları süpürüyor, bir öğretmen arkadaşımız elinde bez aynaları, camları siliyor, biri masaları siliyor, bir kısmı panoları süslüyor. Bütün öğretmenler, idareciler, okul çalışanları el ele verdik. Öğrencilerimiz için en iyi şekilde okulu hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.