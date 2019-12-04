Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Ferizli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi
Son Dakika Güncel Sakarya'da Ferizli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sakarya'da Ferizli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Ferizli Metal ve Otomotiv İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Sakarya Valiliği'nde düzenlendi.

Sakarya'da Ferizli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi, System.String[]

Ferizli Metal ve Otomotiv İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Sakarya Valiliği'nde düzenlendi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda 530 hektar büyüklüğünde sınırları çizilen ihtisas OSB'nin son durumu hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra müteşebbis heyet üyelerinin gündemdeki konulara ilişkin görüş ve önerilerini sunduğu toplantı sonunda OSB'ye dair çeşitli kararlar alındı.

Vali Nayir, Sakarya'nın OSB'ler konusunda tecrübe kazanıp önemli bir mesafe katettiğini ve Ferizli OSB'nin de bu tecrübeler sayesinde her ayrıntısına önem verilerek kurulduğunun altını çizerek, hem ekonomiye hem de istihdama önemli bir katkı sağlamasının bölgeyi daha da hareketlendireceğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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