Sakarya'da "FestburADA" başladı - Son Dakika
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Sakarya'da "FestburADA" başladı

22.06.2022 17:08
Sakarya'da "FestburADA" başladı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ticareti Araştırma Geliştirme Komisyonu öncülüğünde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi ortaklığında "FestburADA" başladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ticareti Araştırma Geliştirme Komisyonu öncülüğünde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi ortaklığında "FestburADA" başladı.

"Alışveriş ve yaza merhaba" temasıyla Çark Caddesi ve Tarihi Uzun Çarşı mevkisinde gerçekleştirilen festivalin ilk gününde çocuklar, hediye kampanyaları ve birçok eğlence aktivitesiyle doyasıya vakit geçirdi.

Alışveriş etkinliklerinin yer aldığı festivalde ayrıca yüz boyama atölyesi, bubble show, sihirbazlık gösterileri, sokak müzisyenleri ve TRT çocuk gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi.

Festival, ikinci gününde ise vantrolog gösterisi, tual boya atölyesi, kahramanlık türküleri, Sertan Demir konseri, kortej yürüyüşü gibi etkinliklerle devam edecek.

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Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da "FestburADA" başladı - Son Dakika
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