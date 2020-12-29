FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi - Son Dakika

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi

29.12.2020 12:59
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi, System.String[]

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın ve eşi Alişan Alişan'ın yargılandığı dava, Bylock içeriklerinin beklenmesi ve eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın ve eşi Alişan Alişan'ın yargılandığı dava, Bylock içeriklerinin beklenmesi ve eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ'nün 'hava kuvvetleri sorumlusu' Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan ve eşi Ali Alişan'ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, Bylock içeriklerinin beklenmesi ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 4 Mart 2021 tarihine erteledi.

Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ'nün 'hava kuvvetleri sorumlusu' Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerinde, Alişan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Alişan, 31 Mayıs 2017'de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Yine FETÖ soruşturması kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulan, sanık Alişan Alişan'ın dosyasını Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmişti. - SAKARYA

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü, Hatice Yıldırım, Sakarya, Alişan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı         
12:31
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor         
12:05
Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor         
11:56
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı         
10:39
Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı         
10:30
İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu         
10:11
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 13:15:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei