Sakarya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
1 saat önce
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında iki muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:59 Kaynak: AA
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında iki muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında örgütün "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgütün "mahrem yapılanması"nda olduğu tespit edilen 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
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