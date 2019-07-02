Son Dakika Haberleri: Sakarya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
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Sakarya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

1 saat önce

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında iki muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Sakarya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında iki muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında örgütün "mahrem askeri yapılanması"nda olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgütün "mahrem yapılanması"nda olduğu tespit edilen 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:59 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
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